Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№10 WTA) после завершения сезона проводит отпуск в Коста-Рике в отеле Four Seasons Resort Peninsula Papagayo. 24-летняя киевлянка поделилась с подписчиками серией фотографий с побережья, собрав массу восторженных комментариев.

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Особое внимание привлекли снимки у панорамного бассейна, где украинка позировала в купальнике с леопардовым принтом, а на одном из кадров лежала топлес на бортике.

Марта позирует у бассейна в солнцезащитных очках, на других запечатлена в воде на фоне тропической зелени. Для нескольких кадров спортсменка выбрала бикини с леопардовым принтом и волнистой отделкой.

Отдельную часть публикации составили снимки во время заката. На одном из них Костюк стоит по пояс в воде спиной к камере, а на другом лежит топлес на бортике бассейна, повернувшись вполоборота.

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Теннисистка также показала эпизоды активного отдыха. В частности, она опубликовала фотографию перед сплавом на рафтах и показала видео своего опасного прыжка.

Фотографии в Instagram собрали тысячи отметок "Нравится" и сотни комментариев. Подписчики оставили теннисистке многочисленные комплименты, завалив ее смайлами с сердечками.

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