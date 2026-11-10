Многократная чемпионка Украины по биатлону снялась в соблазнительной фотосессии

Украинская биатлонистка Валерия Дмитренко произвела настоящий фурор своей новой профессиональной съемкой. Спортсменка выбрала для фотосессии черные наряды, подчеркнувшие фигуру, а фотограф Кристина сделала акцент на контрастном освещении и крупных планах.

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На одном из снимков 28-летняя уроженка Чернигова позирует в черном жакете с глубоким вырезом, коротком наряде и высоких сапогах на каблуках.

Фотография выполнена в черно-белом стиле. На другом кадре Дмитренко запечатлена в облегающем черном платье с полупрозрачной вставкой на талии, открытыми плечами и тонкими бретелями. Образ дополняют длинные волнистые волосы, серьги и украшение на шее.

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Последний сезон стал для Валерии важным этапом в карьере. В сезоне-2025/26 она впервые выступила на Кубке мира. Дебют состоялся в ноябре 2025 года на этапе в шведском Эстерсунде, где украинка приняла участие в эстафете и индивидуальной гонке.

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В январе 2026-го Дмитренко добилась первого заметного результата на высшем международном уровне. В короткой индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место она заняла 39-е место, допустив всего один промах на четырех огневых рубежах. Этот результат принес биатлонистке первые два очка в общем зачете Кубка мира.

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При этом большую часть сезона украинка провела на Кубке IBU. Там она стала лучшей представительницей Украины в итоговом рейтинге, заняв 33-е место. Наиболее высокий результат в отдельных гонках Дмитренко показала в масс-старте-60 на этапе в швейцарском Ленцерхайде, где финишировала восьмой.

Еще одним важным стартом для биатлонистки стал чемпионат Европы в норвежском Шушене. Дмитренко выступила в четырех гонках, а лучшего результата добилась в преследовании: 13-я позиция с двумя промахами.

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Однако завершить сезон по спортивному календарю ей не удалось. В марте 2026 года Валерия сообщила, что вынуждена досрочно прекратить выступления по состоянию здоровья. Из-за этого она также пропустила чемпионат Украины в Буковеле.

Последние медали на национальном первенстве Дмитренко завоевала в 2024 году. Тогда в ее активе оказались "золото" женской эстафеты в составе сборной Черниговской области и "бронза" масс-старта.